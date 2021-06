Nuoto | Trofeo Settecolli 2021 | Alberto Razzetti impressiona nei 200 misti e fa sua la gara al Foro Italico

(Di domenica 27 giugno 2021) In una nuova dimensione.è ormai una certezza nei 200e anche se i carichi di lavoro non sono pochi, pensando alle imminenti Olimpiadi di Tokyo, le sue prestazioni sono sempre degne di considerazione. E’ il caso delladel 58°didela Roma. L’azzurro, argento europeo in questa specialità a Budapest (Ungheria), ha dato un saggio delle sue grandi qualità aggiudicandosi la prova in 1’58?34 battendo l’israeliano Ron Polonsky (2’00?43) e l’altro azzurro Massimiliano Matteazzi ...

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Alberto Razzetti impressiona nei 200 misti e fa sua la gara al Foro Italico - OA_Sport : #NUOTO Francesca Fangio realizza il nuovo record italiano nei 200 rana donne! #Settecolli - sportface2016 : #Nuoto, Trofeo #Settecolli 2021: Francesca #Fangio vince i 200 rana con il nuovo record italiano - giornaleradiofm : Approfondimenti: Nuoto: Panziera ok anche nei 200 dorso 'a Tokyo al top': (ANSA) - ROMA, 27 GIU - Margherita Panzie… - OA_Sport : #NUOTO Margherita Panziera vince in scioltezza i 200 dorso al Foro Italico -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Trofeo

Sono molto felice, non ci sto credendo . Non so quanti giorni mi serviranno per realizzare '. Incredulità e soddisfazione nelle parole di Francesca Fangio , vincitrice dei 200 rana alSettecolli 2021 con il tempo di 2'23 32, nuovo record italiano. ' Ma mi devo rimettere in sesto perché c'è un'Olimpiade che mi aspetta e voglio fare bella figura - assicura l'azzurra, che è ...Margherita Panziera fa sua la gara dei 200 dorso alSettecolli di Roma con il tempo di tempo 2'08''08. Alle sue spalle l'israeliana Aviv Barzelay (2'10''76) e l'altra azzurra Erika Francesca Gaetani (2'12''31). "Mi aspettavo questo tempo - ha ...In una nuova dimensione. Alberto Razzetti è ormai una certezza nei 200 misti e anche se i carichi di lavoro non sono pochi, pensando alle imminenti Olimpiadi di Tokyo, le sue prestazioni sono sempre d ...Nuoto, Francesca Fangio dopo il record italiano nei 200 rana al Trofeo Settecolli 2021: "Felicissima, sensazioni così mai avute in carriera".