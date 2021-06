Napoli | il Tottenham mette gli occhi su Osimhen | il club corre ai ripari

(Di domenica 27 giugno 2021) Ilha messo glisu Victore ilintendere ai. E’ questo il retroscena di mercato rilanciato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come Giuntoli voglia proporre al centravanti nigeriano un rinnovo del contratto che per la verità scadrà comunque a giugno 2024. L’idea è quella di prolungarlo di un anno e al contempo aggiungere una clausola di oltre 100 milioni di euro, in modo tale da cautelarsi dall’assalto deieuropei. SportFace.

Commenta per primo Fabio Paratici nel suo nuovo ruolo di ds delguarda molto al campionato italiano per rinforzare l'organico degli Spurs e ha messo nel mirino l'attaccante del, Victor Osimhen indicato come sostituto ideale se dovesse partire ...E' il caso del, con Osimhen che sia pur tra alti e bassi ha dimostrato di essere una punta ... Su di lui infatti ci sarebbe il, preoccupato di perdere Kane e di doverlo sostituire.Il Tottenham ha messo gli occhi su Victor Osimhen e il Napoli intende correre ai ripari. E’ questo il retroscena di mercato rilanciato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come Giuntoli voglia propo ...La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne parla e fa sapere che tanto basta, una voce, a far sì che il Napoli pensi a cautelarsi, a prendere delle contromisure. Dall'Inghilterra rilanciano l'indiscre ...