Mondo della musica sotto choc | la brutta notizia è appena arrivata

Jon Hassell, trombettista e compositore statunitense che sviluppò il concetto di musica del "quarto Mondo" da cui derivò poi la "world music", è morto sabato 26 giugno: aveva 84 anni. Nella primavera dello scorso anno si era fratturato una gamba cadendo nel proprio studio di registrazione e da allora aveva avuto diversi problemi di salute. Hassell era nato il 22 marzo del 1937 a Memphis, nel Tennessee, aveva studiato musica negli Stati Uniti e in seguito in Europa. Si interessò a vari stili musicali, soprattutto delle avanguardie, e nel 1978 pubblicò Vernal Equinox, il proprio primo disco nel quale proponeva ...

