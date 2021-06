Migranti, il caso dei calciatori-scafisti libici: il 2 luglio l’udienza in Cassazione (Di domenica 27 giugno 2021) Mancano cinque giorni. E’ stata fissata per il 2 luglio l’udienza in Cassazione sul caso dei ragazzi partiti sei anni fa dalla Libia e condannati in Italia a 30 anni di carcere come assassini e trafficanti di Migranti nell’ambito di una storia – la cosiddetta ‘Strage di Ferragosto’ raccontata nel film ‘Fuocoammare’ – che nei mesi scorsi si è intrecciata con quella degli equipaggi dei pescherecci italiani trattenuti in Libia. Un anno fa la Corte di Assise di Appello di Catania ha confermato la sentenza della Corte di Assise di Catania del dicembre 2017, nei confronti di Abd Arahman Abd Al Monsiff, Tarek ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Mancano cinque giorni. E’ stata fissata per il 2insuldei ragazzi partiti sei anni fa dalla Libia e condannati in Italia a 30 anni di carcere come assassini e trafficanti dinell’ambito di una storia – la cosiddetta ‘Strage di Ferragosto’ raccontata nel film ‘Fuocoammare’ – che nei mesi scorsi si è intrecciata con quella degli equipaggi dei pescherecci italiani trattenuti in Libia. Un anno fa la Corte di Assise di Appello di Catania ha confermato la sentenza della Corte di Assise di Catania del dicembre 2017, nei confronti di Abd Arahman Abd Al Monsiff, Tarek ...

StraNotizie : Migranti, il caso dei calciatori-scafisti libici: il 2 luglio l'udienza in Cassazione - charlaz8 : RT @MadameA02: Vi scandalizzate per Cristo al pride e non quando in chiesa esce fuori l'ennesimo caso di pedofilia. Per non parlare di voi… - Marilen97832318 : RT @MadameA02: Vi scandalizzate per Cristo al pride e non quando in chiesa esce fuori l'ennesimo caso di pedofilia. Per non parlare di voi… - cf3Annamaria : RT @MadameA02: Vi scandalizzate per Cristo al pride e non quando in chiesa esce fuori l'ennesimo caso di pedofilia. Per non parlare di voi… - Hurric4ne2 : RT @MadameA02: Vi scandalizzate per Cristo al pride e non quando in chiesa esce fuori l'ennesimo caso di pedofilia. Per non parlare di voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti caso Gli sguardi dei rifugiati negli scatti senza retorica di Luisa Menazzi Moretti ... realizzato in diversi centri della Basilicata nel corso del 2017, ha coinvolto migranti che ... L'artista, in questo caso, riporta alla luce un tema ormai quasi dimenticato: la morte di Stato e ...

Lampedusa, maxi - sbarco 103 migranti 11.07 Lampedusa, maxi - sbarco 103 migranti Maxi - sbarco di migranti a Lampedusa,dove sono approdati in 103, tra cui 26 donne e 18 minori, fra i quali 5 non ... Dopo gli accertamenti sanitari del caso,...

Migranti, il caso dei calciatori-scafisti libici: il 2 luglio l'udienza in Cassazione Adnkronos Sbarco di migranti ad Augusta: arrivano in 26, fermati i presunti scafisti Fermo di indiziato di delitto per due presunti scafisti. La Squadra Mobile ha notificato il provvedimento ieri ad un 30enne e ad un 28enne, entrambi egiziani, accusati di favoreggiamento dell'immigraz ...

Migranti, la sofferenza di Lesbo non scuote Bruxelles Dal 2017 i respingimenti illegali al confine greco si sono moltiplicati passando da centinaia a migliaia di casi, nonostante l’indignazione espressa a livello internazionale. E chi decide di parlare v ...

... realizzato in diversi centri della Basilicata nel corso del 2017, ha coinvoltoche ... L'artista, in questo, riporta alla luce un tema ormai quasi dimenticato: la morte di Stato e ...11.07 Lampedusa, maxi - sbarco 103Maxi - sbarco dia Lampedusa,dove sono approdati in 103, tra cui 26 donne e 18 minori, fra i quali 5 non ... Dopo gli accertamenti sanitari del,...Fermo di indiziato di delitto per due presunti scafisti. La Squadra Mobile ha notificato il provvedimento ieri ad un 30enne e ad un 28enne, entrambi egiziani, accusati di favoreggiamento dell'immigraz ...Dal 2017 i respingimenti illegali al confine greco si sono moltiplicati passando da centinaia a migliaia di casi, nonostante l’indignazione espressa a livello internazionale. E chi decide di parlare v ...