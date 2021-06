L'Italia vince con i gol di Chiesa e Pessina, quando la panchina diventa decisiva (Di domenica 27 giugno 2021) A un certo punto l'aria delle notti magiche sembrava svanita, Roma così lontana, come il calore e la passione di una nazione intera, e Wembley il teatro dove poteva calare il sipario sui nostri Europei 2021. La sofferenza contro l'Austria è stata tanta, il primo appuntamento da dentro o fuori molto più difficile di quel che ci aspettava, il rischio di uscire sfiorato più volte. Poi Mancini si è girato verso la panchina e ha pescato le carte giuste per vincere la partita. Perché la nostra Nazionale ha avuto Fede, letteralmente, nel senso di Federico. Chiesa. È stato lui a toglierci di dosso la paura, segnando un gol tanto bello quanto ... Leggi su gqitalia (Di domenica 27 giugno 2021) A un certo punto l'aria delle notti magiche sembrava svanita, Roma così lontana, come il calore e la passione di una nazione intera, e Wembley il teatro dove poteva calare il sipario sui nostri Europei 2021. La sofferenza contro l'Austria è stata tanta, il primo appuntamento da dentro o fuori molto più difficile di quel che ci aspettava, il rischio di uscire sfiorato più volte. Poi Mancini si è girato verso lae ha pescato le carte giuste perre la partita. Perché la nostra Nazionale ha avuto Fede, letteralmente, nel senso di Federico.. È stato lui a toglierci di dosso la paura, segnando un gol tanto bello quanto ...

Advertising

Rinaldi_euro : L’Italia che non s’inginocchia vince! - FIGC : #ItalBeach Qualificazioni Mondiali #Nazarè, 19.15 diretta @SkySport canale 205, #Italia ???? #Spagna ???? chi vince pas… - FIGC : #ItalBeach Qualificazioni Mondiali #Nazarè, #Italia sfortunata contro la Germania: due autogol puniscono gli Azzurr… - brunotortorell1 : RT @Capezzone: Domani giornaloni su #ItaliaAustria *Italia vince/squadra in ginocchio: trionfa l’Italia dei diritti *Italia vince/squadra… - brunotortorell1 : RT @Rinaldi_euro: L’Italia che non s’inginocchia vince! -