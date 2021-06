Libia | il peso dell’economia per la Conferenza di Berlino

Leggi su formiche

(Di domenica 27 giugno 2021) Nel communiqué conclusivo dellainternazionale “-2” sullac’è una sezione dedicata al piano economico che ricorda quanto questo sia cruciale per il rilancio del Paese e dà un messaggio di come la Comunità internazionale legge la situazione attuale – ossia il processo di stabilizzazione che l’Onu ha affidato al Governo di unità nazionale, guidato da Abdelhamid Dabaiba col compito di traghettare il paese verso le elezioni già convocate per dicembre. La questione delle riforme economiche segue immediatamente quella delle “Security Sector Reform”, indice di quanto certi aspetti siano delicati per il piano di sicurezza ...