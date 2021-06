L’ex terrorista Cesare Battisti traferito per motivi di sicurezza dal carcere di Rossano a quello di Ferrara (Di domenica 27 giugno 2021) L’ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti, detenuto in Italia dopo il suo arresto in Bolivia (leggi l’articolo), è stato trasferito dal carcere di Rossano a quello di Ferrara a causa di alcune condizioni di potenziale rischio per la sua sicurezza. Nell’ultimo periodo, infatti, nella sezione in cui era recluso – popolata anche da molti detenuti islamici – si era creato un clima di possibile tensione sfociato anche in alcuni episodi specifici che hanno portato alla decisione del trasferimento. Al suo arrivo nel carcere di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 giugno 2021)dei Pac,, detenuto in Italia dopo il suo arresto in Bolivia (leggi l’articolo), è stato trasferito daldidia causa di alcune condizioni di potenziale rischio per la sua. Nell’ultimo periodo, infatti, nella sezione in cui era recluso – popolata anche da molti detenuti islamici – si era creato un clima di possibile tensione sfociato anche in alcuni episodi specifici che hanno portato alla decisione del trasferimento. Al suo arrivo neldi ...

