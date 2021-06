Inter, la priorità è Brozovic: per Inzaghi il croato è irrinunciabile (Di domenica 27 giugno 2021) La priorità dell’Inter si chiama Marcelo Brozovic: per Inzaghi è irrinunciabile. Pronto il rinnovo La priorità in casa Inter si chiama Marcelo Brozovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio dovranno presto mettersi seduti con il croato per trovare un’intesa: il centrocampista già un anno fa sembrava sul punto di partire, ma alla fine è rimasto e s’è conquistato un posto da leader con Conte. Un giocatore insostituibile per l’abilità nelle due fasi: mente e geometra dell’azione offensiva, primo uomo a protezione della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Ladell’si chiama Marcelo: per. Pronto il rinnovo Lain casasi chiama Marcelo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio dovranno presto mettersi seduti con ilper trovare un’intesa: il centrocampista già un anno fa sembrava sul punto di partire, ma alla fine è rimasto e s’è conquistato un posto da leader con Conte. Un giocatore insostituibile per l’abilità nelle due fasi: mente e geometra dell’azione offensiva, primo uomo a protezione della ...

Advertising

inter_nauta_me : RT @albo_interista: - 450 famiglie in mezzo ad una strada per il disimpegno #Whirlpool; - Sindalicalista ammazzato fuori dalla logistica Li… - fcin1908it : Lautaro? Altra priorità sui rinnovi: “C’è un nome che l’Inter non vuole rischiare di perdere” - infoitsport : Inter, le priorità sul mercato: dagli esterni al vice Lukaku. Gli scenari - internewsit : Inter, le priorità sul mercato: dagli esterni al vice Lukaku. Gli scenari - - internewsit : Alaba: «Tanti club su di me, ma priorità Real Madrid. Italia, noi pronti» - -