Inter, Bellerin è un nome caldo per il dopo Hakimi (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Inter si appresta a salutare Achraf Hakimi. Il terzino destro marocchino è ad un passo dal Paris Saint Germain. La società di Suning aveva bisogno di fare cassa e presto arriveranno quindi soldi freschi nelle casse del club. Beppe Marotta per sostituirlo avrebbe messo nel mirino Hector Bellerin, spagnolo di proprietà dell’Arsenal Inter, la formula per Bellerin Sappiamo bene come Beppe Marotta sia abile a strappare si da presidenti e giocatori. In questo caso l’esperto direttore sportivo della squadra nerazzurra proverà nel difficile compito di sostituire Hakimi con un giocatore che ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021) L’si appresta a salutare Achraf. Il terzino destro marocchino è ad un passo dal Paris Saint Germain. La società di Suning aveva bisogno di fare cassa e presto arriveranno quindi soldi freschi nelle casse del club. Beppe Marotta per sostituirlo avrebbe messo nel mirino Hector, spagnolo di proprietà dell’Arsenal, la formula perSappiamo bene come Beppe Marotta sia abile a strappare si da presidenti e giocatori. In questo caso l’esperto direttore sportivo della squadra nerazzurra proverà nel difficile compito di sostituirecon un giocatore che ...

