Gp Stiria | Sainz ' bel passo | ora miglioriamo in qualifica'

Advertising

Chicomesol : RT @paoloigna1: Meno peggio del previsto #Ferrari - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Risultati GP Stiria! La Red Bull di Max Verstappen si riconferma la macchina da battere. Rimonta pazzesca delle due Ferr… - paoloigna1 : Meno peggio del previsto #Ferrari - SouzaEluam : RT @Corriere: Gp Stiria: Verstappen vince davanti ad Hamilton, per Leclerc una doppia rimonta - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Stiria 2021, gara: Verstappen domina su Hamilton e Bottas. Ferrari doppiate: Sainz 6°, Leclerc 7° ? di Alessandro Secc… -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Sainz

Pole e vittoria. Max Verstappen domina il Gp di, ottava prova del mondiale di Formula Uno, e allunga in classifica generale. Il pilota ... Subito dietro le due Ferrari , con Carlosche ...Al Gp di2021 di F1 vince Verstappen davanti a Hamilton , ma le Ferrari non sfigurano. Anzi Leclerc si ...: 7 Prestazione consistente dello spagnolo. Era in sesta fila, con una gestione ...Super Max Verstappen ha vinto il GP di Stiria , dominado con la sua Red Bull dalla partenza fino alla bandiera a scacchi.(foto: Verstappen) Il pilota olandese allunga in classifica piloti sul campion ...Max Verstappen vince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. (ANSA) ...