Gazzetta | il Napoli farà una mini-tournée europea tra Dimaro e Castel di Sangro

Tra il 5 e il 15 agosto il Napoli farà una mini-tournée europea, con amichevoli di prestigio. Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport, individuando questo periodo compreso tra i due ritiri estivi, quello di Dimaro (15-25 luglio) e quello di Castel di Sangro (5-15 agosto). L'inizio del campionato è previsto per il 22 agosto.

