Fabian Ruiz 'bloccato' al Napoli, cessione difficilissima. Si complica il mercato azzurro? (Di domenica 27 giugno 2021) Fabian Ruiz bloccato al Napoli. Una notizia che viene rilanciata anche in Spagna dal prestigioso quotidiano AS. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 col Napoli ma fino ad ora tutti i tentativi di rinnovo sono saltati, anche per le richieste molto alte da parte dell'entourage di Fabian Ruiz. I club interessati al giocatore non mancano, ma il Napoli per cedere Fabian Ruiz chiede almeno 60 milioni di euro. Prezzo che resta invariato anche se non sta disputando un buon Europeo con la Spagna. Secondo quanto riferisce As la ...

