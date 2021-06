Euro 2020, l’Italia soffre ma vola ai quarti di finale (Di domenica 27 giugno 2021) l’Italia soffre ma conquista i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri del ct Mancini si impongono contro l’Austria solo ai supplementari con i gol di Chiesa (95?) e Pessina (105?). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021)ma conquista ididi. Gli azzurri del ct Mancini si impongono contro l’Austria solo ai supplementari con i gol di Chiesa (95?) e Pessina (105?). L'articolo proviene da Italia Sera.

