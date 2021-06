Ddl Zan | il parroco ribelle alla linea del Vaticano | «Lo Stato è laico | la paura dell' altro allontana dalla vera fede»

Advertising

NicolaPorro : Ecco a che livello può arrivare il fanatismo dei fascio-comunisti pro #ddlZan ?? @giubileif - SusannaCeccardi : Giuseppe Cruciani ha ragione: la sinistra parla troppo del Ddl Zan e troppo poco del triste caso di Saman. - Fedez : Riassumendo: il Vaticano che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad… - Saverio1234S : RT @antoniorunci: ... quale cazzo di diritto sta chiedendo questo porco?... no ddl zan... bisogna riaprire i manicomi... - GiovannaSandr16 : ????e non è ancora passato il DDL ZAN ??pensa dopo ?? forse arriveranno ad indagare il pensiero....le onde cerebrali ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

AGI - Agenzia Italia

... 2021 Palazzo di città M5s, la vice capogruppo Buccolo lascia il ruolo in Consiglio comunale Redazione - Maggio 24, 2021 Palazzo Lascaris Palazzo Lascaris Chiorino contro il: "Vuole imporre ...Francesco è rimasto in silenzio mentre il dibattito, anche sulla necessità di rivedere il Concordato tra il Vaticano e l'Italia, si accendeva. Ma ormai è impossibile sostenere ancora la tesi del Papa ...E’ un’entrata a gamba tesa che viola il diritto di priorità educativa dei genitori. ro Vita & Famiglia in piazza a Torino: «Contro il ddl Zan per i nostri figli e per le donne». Torino, 26 giugno 2021 ...Non è piaciuta la provocazione del mondo Lgbt, in tanti ad insorgere sui social. Dopo le parole della Meloni, arriva la condanna di Salvini: "Una schifezza, un’offesa e una sgradevole mancanza di risp ...