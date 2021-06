Covid, news. Da domani stop a mascherine all'aperto, tutta Italia in zona bianca. LIVE (Di domenica 27 giugno 2021) Nonostante il continuo calo dei contagi, cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta, in Italia come all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche la prima dose Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) Nonostante il continuo calo dei contagi, cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta, income all'estero. Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche la prima dose

