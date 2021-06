Coronavirus, domenica 27 giugno: sono 93 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di domenica 27 giugno 2021) “Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3128) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 93 nuovi casi positivi (+14), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 62. Lazio prima regione in Italia per cure con anticorpi monoclonali: per i trattamenti completati il 90% ha avuto esito di guarigione, solo per il 10% vi è stato bisogno ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 giugno 2021) “Oggi su oltre 5mila tamponi nel(-3128) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 93casi positivi (+14), 1 decesso (-2), i ricoverati209 (+15). I guariti119, le terapie intensive57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma cittàa quota 62.prima regione in Italia per cure con anticorpi monoclonali: per i trattamenti completati il 90% ha avuto esito di guarigione, solo per il 10% vi è stato bisogno ...

