Cina | le immagini dello sbarco su Marte della sonda Tianwen-1 – Il video

(Di domenica 27 giugno 2021) L’Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha pubblicato oggi nuovi-1 che atterra sued esplora l’area circostante. I filmati mostrano il modulo di atterraggio che dispiega il proprio paracadute, scende sulla superficie marziana e il rover Zhurong che si allontana dalla piattaforma di atterraggio e si muove sul terreno. Lemostrano il paesaggio marziano e i solchi lasciati dal rover. Il rover Zhurong ha lavorato sul pianeta rosso per 42 giorni marziani, e dopo aver percorso un totale di 236 metri continuerà la propria missione di ...

Cina su Marte: dopo lo storico atterraggio e le prime immagini,l'agenzia spaziale cinese ha divulgato i primi video delle attività di Zhurong ...Le immagini includono il paesaggio marziano e i solchi lasciati dal rover. Il rover marziano Zhurong ha lavorato sul pianeta rosso per 42 giorni marziani, ha percorso un totale di 236 metri e continue ...