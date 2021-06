Challenger Milano 2021, Moroni si aggiudica il torneo: Coria sconfitto in due set in finale (Di domenica 27 giugno 2021) L’azzurro Gian Marco Moroni trionfa nell’Aspria Tennis Cup, torneo Challenger Atp disputato sui campi in terra battuta dell’Aspria Harbour Club di Milano. Il ventitreenne romano, entrato in tabellone grazie ad una wild card, piega in due set 6-3 6-2 l’argentino Federico Coria nell’atto finale della manifestazione conquista il sui primo titolo in carriera. Quella di oggi era la sua terza finale nel circuito Challenger, dopo quelle perse a Mestre nel 2018 e al Roma-Garden nel 2019. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) L’azzurro Gian Marcotrionfa nell’Aspria Tennis Cup,Atp disputato sui campi in terra battuta dell’Aspria Harbour Club di. Il ventitreenne romano, entrato in tabellone grazie ad una wild card, piega in due set 6-3 6-2 l’argentino Federiconell’attodella manifestazione conquista il sui primo titolo in carriera. Quella di oggi era la sua terzanel circuito, dopo quelle perse a Mestre nel 2018 e al Roma-Garden nel 2019. SportFace.

