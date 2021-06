Canada, sono 4 le chiese cattoliche incendiate. La polizia: “Incendi sospetti”. Non si esclude legame con i ritrovamenti di resti di nativi (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le prime due chiese cattoliche date alle fiamme qualche giorno fa, mentre il Canada celebrava la Giornata nazionale dei popoli indigeni, oggi il bilancio delle chiese Incendiate sale a quattro. Anche stavolta gli Incendi sono divampati a circa un’ora di distanza l’uno dall’altro, sempre nella regione della British Columbia, dove qualche settimana fa sono stati scoperti dei resti di 215 piccoli nativi in una fossa comune presso una scuola gestita dalla Chiesa cattolica. Secondo la ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le prime duedate alle fiamme qualche giorno fa, mentre ilcelebrava la Giornata nazionale dei popoli indigeni, oggi il bilancio dellesale a quattro. Anche stavolta glidivampati a circa un’ora di distanza l’uno dall’altro, sempre nella regione della British Columbia, dove qualche settimana fastati scoperti deidi 215 piccoliin una fossa comune presso una scuola gestita dalla Chiesa cattolica. Secondo la ...

Agenzia_Ansa : Altre due chiese sono state incendiate nei territori indigeni del Canada occidentale, dopo la scoperta di un miglia… - RaiNews : Sono quattro in tutto le chiese date alle fiamme dopo il ritrovamento di un migliaio di tombe anonime nei pressi di… - fattoquotidiano : Canada, sono 4 le chiese cattoliche incendiate. La polizia: “Incendi sospetti”. Non si esclude legame con i ritrova… - Alyeska_94 : RT @RaiNews: Sono quattro in tutto le chiese date alle fiamme dopo il ritrovamento di un migliaio di tombe anonime nei pressi di ex scuole… - inthehobbithole : @xsherlokid Sono in Canada, più precisamente in Quebec ?? -