Campania, attive le vie del mare. Le linee collegheranno oltre 27 porti (Di domenica 27 giugno 2021) Una straordinaria occasione per rilanciare le bellezze dei territori della Campania, contribuendo al miglioramento dell'accessibilità di determinate aree costiere attraverso un trasporto a supporto della mobilità dei turisti. Approvata in Giunta la Delibera che avvia le procedure di selezione per l'individuazione delle imprese da incaricare per la prestazione dei servizi di linee di trasporto marittimo

