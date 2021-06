Calciomercato Genoa, Vicario per la porta (Di domenica 27 giugno 2021) GENOVA - Il Genoa vuole Guglielmo Vicario come erede di Mattia Perin , rientrato alla Juventus : si può chiudere a breve e a centrocampo si vuole far trornare Kevin Strootman , disposto ad accettare ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) GENOVA - Ilvuole Guglielmocome erede di Mattia Perin , rientrato alla Juventus : si può chiudere a breve e a centrocampo si vuole far trornare Kevin Strootman , disposto ad accettare ...

Advertising

DiMarzio : #Genoa, trattativa in dirittura per #Vicario - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa molto vicino a Frabotta della #Juventus - sportli26181512 : Calciomercato Genoa, Vicario per la porta: Siu pensa anche al ritorno di Strootman - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - La #Sampdoria insiste per #Faggiano ??? Ecco le parole del Direttore Sportivo del #Genoa alla nostra… - Lo_DeGirolamo : ?? ESCLUSIVA #LBDV - Avanza il nome di #Faggiano per la #Sampdoria ?? Queste le dichiarazioni dell’ex direttore sp… -