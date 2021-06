Benevento | il sindaco Mastella chiede chiarezza sulla situazione della Salernitana

(Di domenica 27 giugno 2021) “La città diè in linea e sostiene l’atteggiamento sereno e vigile delCalcio, in merito alle vicende societarie. Nessuna ostilità preconcetta, nessuna guerra, ma soltanto ciò che siè il controllo del trust e la sua reale portata tale da corrispondere a quanto gli organi federali hanno stabilito da tempo”. A dirlo è ildi, Clemente. “Insomma noi vogliamo sincerarci che tutte le modalità siano conformi alle leggi del calcio. Su questo, solo su questo, saremo intransigenti. Il dato ...

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella nel suo messaggio domenicale ha invitati i 60enni a vaccinarsi perché è fondamentale per raggiungere l'immunità di gregge oltre che a completare la somministr ..."La città di Benevento è in linea e sostiene l'atteggiamento sereno e vigile del Benevento Calcio, in merito alle.