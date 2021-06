Belgio, T. Hazard: “Rui Patricio pensava tirassi dall’altra parte” (Di domenica 27 giugno 2021) “In questo tipo di partite si devono cogliere le opportunità che arrivano a piene mani. Il portiere Rui Patrício pensava che tirassi dall’altra parte, quindi la palla è entrata. Sono contento di aver segnato e aiutato il mio Paese“. Così il centrocampista belga Thorgan Hazard dopo aver segnato la rete contro il Portogallo che ha permesso alla sua squadra di approdare ai quarti di Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “In questo tipo di partite si devono cogliere le opportunità che arrivano a piene mani. Il portiere Rui Patrícioche, quindi la palla è entrata. Sono contento di aver segnato e aiutato il mio Paese“. Così il centrocampista belga Thorgandopo aver segnato la rete contro il Portogallo che ha permesso alla sua squadra di approdare ai quarti di Euro 2020. SportFace.

Advertising

realvarriale : L'annus horribilis di @Cristiano si chiude con l'eliminazione dei campioni d'Europa del Portogallo.Lo juventino gio… - Eurosport_IT : ???????? • SARÀ IL BELGIO L'AVVERSARIO DELL'ITALIA ?? Il gol di Thorgan Hazard piega i campioni in carica del Portogall… - Gazzetta_it : Decide Thorgan Hazard: Ronaldo e il Portogallo a casa, per l’Italia c’è il Belgio di Lukaku #Euro2020 - luca6ctt : RT @ColpogobboYtube: Vedo gente che è felice di aver pescato il Belgio, che già festeggia per KDB e Hazard OUT. Calmatevi perchè ieri con l… - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Belgio, #Courtois: 'Temo che l'Europeo di #Hazard sia finito, serve un miracolo. #DeBruyne non piega la caviglia' https://t… -