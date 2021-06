Belgio-Portogallo | le pagelle | Lukaku non segna ma è da 6 | 5 Diogo Jota se ne mangia due | 5

(Di domenica 27 giugno 2021) Il centravanti dell’Inter protagonista di un bel duello con Pepe, l’attaccante del Liverpool sbaglia due gol non impossibili Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - realvarriale : L'annus horribilis di @Cristiano si chiude con l'eliminazione dei campioni d'Europa del Portogallo.Lo juventino gio… - ficklecloud_ : RT @LaPrimaManina: Belgio Portogallo, tutti inginocchiati, compreso l'arbitro, senza storie, ne polemiche. Rosichiamo - phierpez : Euro 2020, il Belgio batte il Portogallo e sfida l'Italia agli ottavi: la rete di T. Hazard manda a casa Ronaldo… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Portogallo

A Siviglia i campioni in carica ci provano in tutti i modi, colpiscono un palo e alla fine vengono battuti da un solo tiro in porta di Thorgan . - - >