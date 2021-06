Anziano ritira dal nido la nipotina sbagliata. Accertamenti disciplinari per il personale della struttura (Di domenica 27 giugno 2021) Una svista che avrà mortificato il nonno ma che potrebbe avere ripercussioni sul personale di un asilo nido in provincia di Arezzo, dove è stata consegnata ad un uomo Anziano una bimba. Peccato che abbiano consegnato al nonno la nipotina sbagliata e che l'uomo se ne sia accorto solo una volta raggiunta l'abitazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 giugno 2021) Una svista che avrà mortificato il nonno ma che potrebbe avere ripercussioni suldi un asiloin provincia di Arezzo, dove è stata consegnata ad un uomouna bimba. Peccato che abbiano consegnato al nonno lae che l'uomo se ne sia accorto solo una volta raggiunta l'abitazione. L'articolo .

