Antonello Venditti | parte dallo Stupinigi Sonic Park il tour “Unplugged Special 2021”

(Di domenica 27 giugno 2021) NICHELINO –sarà la prima tappa del” di. Venerdì 2 luglio alle ore 21, nello scenografico Cortile d’Onore della Palazzina di Caccia di(Nichelino), l’artista romano ripercorrerà in una versionele sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio. Nella sua carriera,ha emozionato intere generazioni, mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e ...

Advertising

George_T84 : Antonello Venditti - Dalla pelle al cuore (Videoclip) - VCountry3 : RT @EliseiNicole: Antonello Venditti - Adrianasgr1 : RT @EliseiNicole: Antonello Venditti - il_brigante07 : RT @EliseiNicole: Antonello Venditti - Alessan41376558 : RT @EliseiNicole: Antonello Venditti -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti

... che saranno sul palco di piazza Trento e Trieste , sono: il comico Giacobazzi (1 luglio), i Subsonica (il 2 luglio), Noemi (4 luglio), Max Pezzali (8 e 9 luglio),(13 luglio), ...... che saranno sul palco di piazza Trento e Trieste, sono: il comico Giacobazzi (1 luglio), i Subsonica (il 2 luglio), Noemi (4 luglio), Max Pezzali (8 e 9 luglio),(13 luglio), ...NICHELINO - Stupinigi Sonic Park sarà la prima tappa del tour “Unplugged Special 2021” di Antonello Venditti. Venerdì 2 luglio alle ore 21, nello ...A darne notizia è lo stesso patron Giuseppe D'Agostino in esclusiva a TuttoC.com: 'Disputeremo sicuramente la prossima stagione in Lega Pro. Dopo aver presentato i documenti per l'iscrizione al prossi ...