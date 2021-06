(Di domenica 27 giugno 2021) La vita che torna in vita è tutta nella fotografia di Giovanni, il compositore e pianista che il 7 luglio tornerà a esibirsi dal vivo, a Lucerna. In questa intervista racconta il maestro ...

Advertising

zazoomblog : Allevi: Comporre musica è un abbraccio stordente. Viaggerò nel passato per cancellare gli incubi - #Allevi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Allevi Comporre

corriereadriatico.it

La vita che torna in vita è tutta nella fotografia di Giovanni, il compositore e pianista che il 7 luglio tornerà a esibirsi dal vivo, a Lucerna. In questa intervista racconta il maestro ascolano racconta la lunghissima vigilia vissuta durante la pandemia ......Superato il tempo della programmazioneci sbatte in faccia una felice realtà: possiamo e dobbiamo osare, i tasselli del puzzle costruito in questi anni cominciano a mettersi insieme e...La vita che torna in vita è tutta nella fotografia di Giovanni Allevi, il compositore e pianista che il 7 luglio tornerà a esibirsi dal vivo, a Lucerna. In questa intervista racconta ...Il gruppo consiliare Reset: “sulla valorizzazione del patrimonio culturale Reggio costruisce il suo futuro; i pezzi del puzzle cominciano a mostrare il disegno di una città più consapevole e vogliosa ...