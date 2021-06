Wta Bad Homburg 2021 | Kerber profeta in patria | torna a vincere un titolo dopo tre anni

(Di sabato 26 giugno 2021) Angeliquebatte in due set Katerina Siniakova e si laurea campionessa del Wta di Bad. Giornata speciale per la tedesca, cheuntree lo fa davanti ai tifosi di casa. Proprio l’erba le aveva regalato l’ultimoWta, Wimbledon 2018, ed inevitabilmente la candida come una delle favorite per l’imminente slam britco. Pessime notizie per Serena Williams, presente nel suo spot di tabellone ed eventuale avversaria per il terzo turno. Il 13°della carriera di ...

Advertising

errex2008 : WTA Bad Homburg Nuova regina @AngeliqueKerber WTA Eastbourne Nuova Regina @JelenaOstapenk8 Congratulations - sportface2016 : #WtaBadHomburg 2021: #Kerber profeta in patria, torna a vincere un titolo dopo tre anni - leopnd1 : Abbastanza facile 6-3, 6-2 contro @K_Siniakova e @AngeliqueKerber conquista il torneo di Bad Homburg in Germania!… - qnazionale : Kerber ritrova la finale WTA a Bad Homburg. Sfiderà Siniakova- - Ubitennis : Kerber ritrova la finale WTA a Bad Homburg. Sfiderà Siniakova -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Bad

Ubi Tennis

Angelique Kerber e Katerina Siniakova si sfidano nella finale del250 diHomburg 2021 . La tennista tedesca ha sconfitto in una sfida tra mancine Petra Kvitova ed è approdata all'atto conclusivo. La ceca ha invece superato Sara Sorribes Tormo in due det in ......500 dotato di un montepremi di 565.530 dollari in corso sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme aHomburg per rifinire la ...Angelique Kerber batte in due set Katerina Siniakova e si laurea campionessa del Wta di Bad Homburg. Giornata speciale per la tedesca, che torna a vincere un titolo dopo tre anni e lo fa davanti ai ti ...Kvitova spreca sia nel secondo che nel terzo set e perde la sfida tra campionesse Slam contro 'Angie'. Doppio turno immacolato per Siniakova ...