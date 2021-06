VIDEO Marcell Jacobs impressiona a Rovereto nei 100! 10?01 con vento contrario

(Di sabato 26 giugno 2021)continua la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e firma una prestazione davvero molto incoraggiante in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera in corso di svolgimento a. Lo sprinter azzurro ha dominato i 100 metri stampando un fantastico 10?01 con 1 m/s di, a testimonianza di uno stato di forma in crescita dopo l’infortunio ed il recente 10?06 ottenuto a Chorzow. Di seguito ildella splendida vittoria disui 100 metri piani ai Campionati Italiani di ...

Annotiamo innanzitutto la vittoria diJacobs nei 100 metri con il tempo di 10 01, titolo ...gara ma a Tokyo voglio due finali" ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING: ...- INTERVISTA A PAOLO DAL MOLIN JACOBS DA URLO - 'Ero amareggiato dopo aver visto il tempo, ma ...Jacobs dieci - e - zero - uno. Con una brezza in faccia di - 1.0.