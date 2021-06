Vanessa Ferrari immensa, conquista la quarta Olimpiade e fa sognare tutti (Di sabato 26 giugno 2021) Non ha alcuna intenzione di fermarsi, Vanessa Ferrari. Dopo un periodo colmo di difficoltà, la ginnasta sta dimostrando le doti che tutti le ammirano da sempre: talento e professionalità. E il suo impegno e la sua determinazione sono stati ripagati con un sogno che si realizza. Quello di andare a Tokyo per partecipare alle prossime Olimpiadi. Le Olimpiadi, Vanessa Ferrari le ha conquistate con il sudore e con tanti sacrifici, vincendo al corpo libero nella Coppa del Mondo di Doha. Un primo posto che le fa guadagnare il pass per Tokyo. Così ora Vanessa ... Leggi su dilei (Di sabato 26 giugno 2021) Non ha alcuna intenzione di fermarsi,. Dopo un periodo colmo di difficoltà, la ginnasta sta dimostrando le doti chele ammirano da sempre: talento e professionalità. E il suo impegno e la sua determinazione sono stati ripagati con un sogno che si realizza. Quello di andare a Tokyo per partecipare alle prossime Olimpiadi. Le Olimpiadi,le hate con il sudore e con tanti sacrifici, vincendo al corpo libero nella Coppa del Mondo di Doha. Un primo posto che le fa guadagnare il pass per Tokyo. Così ora...

