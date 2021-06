Tornado a Londra | paura e danni nella zona Est

Advertising

InMeteo : Insolito tornado a Londra, danni e paura nel quartiere Barking [VIDEO] - iconaclima : Segnalato un #tornado a #Londra, ci sono diversi danni. Le immagini e gli ultimi aggiornamenti: - iconanews : TORNADO a LONDRA: danni nella zona est della città [VIDEO] - RobRe62 : RT @DanieleDann1: ?? #RegnoUnito: Questa mattina un #tornado si è formato a est di #Londra causando danni a automobili e abitazioni. #news @… - 2010pdv : RT @DanieleDann1: ?? #RegnoUnito: Questa mattina un #tornado si è formato a est di #Londra causando danni a automobili e abitazioni. #news @… -

Un mini tornado ha colpito l'Est di Londra la scorsa notte e le scene filmate dai residenti sembrano uscite da un disaster movie. I filmati condivisi sui social media mostrano le strade di Barking e D ...Tornado a Londra: si è verificato venerdì 25 Giugno 2021 nella zona ad est di Londra, nessun ferito ma diversi danni.