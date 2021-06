Sconcerti-Antognoni: lite durissima: “Pensava a sciacquarsi le palle” (Di sabato 26 giugno 2021) lite Antognoni-Sconcerti senza mezze misure. Il giornalista ed il techincal manager della Fiorentina protagonisti di una lite verbale. A cominciare la discussione sono state le critiche del giornalista, che ha lavorato anche alla Fiorentina, contro la bandiera viola. Sconcerti ha detto: “Antognoni parli, ci spieghi il suo sdegno. Perché si fa trattare così? Perché a 67 anni non dice cosa succede? Lasciate che si difenda da solo, senza media o terze persone. Non chiediamo agli altri di dire cosa deve fare se vogliamo che continui ad avere un ruolo nella Fiorentina. Sia libero, ha una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 26 giugno 2021)senza mezze misure. Il giornalista ed il techincal manager della Fiorentina protagonisti di unaverbale. A cominciare la discussione sono state le critiche del giornalista, che ha lavorato anche alla Fiorentina, contro la bandiera viola.ha detto: “parli, ci spieghi il suo sdegno. Perché si fa trattare così? Perché a 67 anni non dice cosa succede? Lasciate che si difenda da solo, senza media o terze persone. Non chiediamo agli altri di dire cosa deve fare se vogliamo che continui ad avere un ruolo nella Fiorentina. Sia libero, ha una ...

glmdj : #Sconcerti ha chiesto che lavoro fa #Antognoni, perché non si espone per @acffiorentina. L'ex viola: «Con lui mi so… - Frankie72491011 : RT @StefanoDelCoro2: Antognoni: 'Voglio far capire a Sconcerti che mentre lui si sciacquava le pa**e, sempre che ancora le abbia, io c’ero… - QuintoFabioMas5 : Quindi, parole di Antognoni, che ringrazio di cuore, il sig. Sconcerti durante il fallimento della viola ...ha chi… - LaMadreBadessa : RT @LabaroViolaNews: #Antognoni contro #Sconcerti: “Fenomeno, se hai ancora le pa**e stai zitto. Chiese i soldi nel fallimento” https://t… - Antinovax : -