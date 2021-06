Salma Hayek nega la chirurgia al seno, l’aumento è dovuto alla menopausa (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente una donna over 50 che non teme di raccontare sinceramente quel che accade durante gli anni della menopausa. Ci riferiamo all’affascinante Salma Hayek. Classe 1966, l’attrice messicana naturalizzata statunitense è stata chiamata come ospite dello show “Red Table Talk” di Jada Pinkett Smith. In questa occasione Salma Hayek ha voluto chiarire due punti: 1. non è mai ricorsa alla chirurgia plastica; 2. il suo seno esplosivo si deve agli sbalzi ormonali della menopausa. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente una donna over 50 che non teme di raccontare sinceramente quel che accade durante gli anni della menopausa. Ci riferiamo all’affascinante Salma Hayek. Classe 1966, l’attrice messicana naturalizzata statunitense è stata chiamata come ospite dello show “Red Table Talk” di Jada Pinkett Smith. In questa occasione Salma Hayek ha voluto chiarire due punti: 1. non è mai ricorsa alla chirurgia plastica; 2. il suo seno esplosivo si deve agli sbalzi ormonali della menopausa.

