Riapertura discoteche, Assointrattenimento; 'Dal Cts soluzioni illogiche e discriminatorie' (Di sabato 26 giugno 2021) Alla luce delle notizie apparse sui media nella serata di ieri 25 giugno 2021, relative al 'via libera' del CTS alla Riapertura contingentata dei soli locali all'aperto, Assointrattenimento esprime, ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 26 giugno 2021) Alla luce delle notizie apparse sui media nella serata di ieri 25 giugno 2021, relative al 'via libera' del CTS allacontingentata dei soli locali all'aperto,esprime, ...

Advertising

matteosalvinimi : Via le mascherine all’aperto e riapertura di locali e discoteche, per offrire ai ragazzi un divertimento sano e con… - frances18008072 : RT @Tg3web: Dal Comitato tecnico scientifico arriva il via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca, con alcuni paletti: ingr… - eleprivate : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #26giugno: #WallStreet, settimana record spinta da banche, inflazione e pi… - Tg3web : Dal Comitato tecnico scientifico arriva il via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca, con alcuni p… - giuseppecaput13 : Con la variante delta che aumenta sempre di più il contagio, le movide frequentate da giovani molto incoscienti e l… -