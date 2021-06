Repubblica Ceca, il ct Silhavy: “L’Olanda è affamata di gol. A noi serve che Vaclik e Schick ripetano le ottime prestazioni fatte ai gironi” (Di sabato 26 giugno 2021) Il ct della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy ha parlato in conferenza stampa della sfida contro L’Olanda negli ottavi di finale dell’Europeo in programma domenica alle ore 18:00: “Se vogliamo passare dobbiamo dare il 150% e replicare alcune prestazioni individuali della partita contro la Scozia quando Vaclik e Schick hanno giocato in maniera brillante. Solo così possiamo avere buone possibilità contro L’Olanda. Gli olandesi hanno molta qualità, li abbiamo studiati nel dettaglio e sono affamati di gol. Giocano su ritmi alti, in maniera semplice cercando di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Il ct dellaJaroslavha parlato in conferenza stampa della sfida contronegli ottavi di finale dell’Europeo in programma domenica alle ore 18:00: “Se vogliamo passare dobbiamo dare il 150% e replicare alcuneindividuali della partita contro la Scozia quandohanno giocato in maniera brillante. Solo così possiamo avere buone possibilità contro. Gli olandesi hanno molta qualità, li abbiamo studiati nel dettaglio e sono affamati di gol. Giocano su ritmi alti, in maniera semplice cercando di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO I Diversi villaggi nel sud est della Repubblica Ceca sono stati travolti da un tornado che ha causato tre mort… - lifegate : Un #tornado, forse il più potente mai registrato in Europa centrale, ha colpito la #RepubblicaCeca il 24 giugno, uc… - ilpost : C’è stato un forte tornado in Repubblica Ceca - stenric56 : RT @MarcoSanavia1: Oggi mi ha chiamato un mio cliente di Hodonin in Repubblica Ceca e mi ha raccontato di una spaventoso tornado che ha dis… - lillydessi : C’è stato un forte tornado in Repubblica Ceca - Il Post -