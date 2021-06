Advertising

leggoit : #Fermo, perde il controllo dello #scooter e finisce nel fosso: Davide muore a 48 anni - xhugstilinskix : @justatrex tocco di ginocchio e perde controllo della moto che lo fa volare - PasqualeMarro : Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: morto 22enne - lvscialiparlar : RT @tracciadimarti: 23. “sii meno scontrosa” si perde spesso il controllo delle emozioni ed è una cosa che odiamo, non c’è bisogno di farce… - varesenews : Perde il controllo e si schianta in auto a Caslano, 69enne gravissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

TerzoBinario.it

mortale a Porto Sant'Elipidio sulla strada Lungotenna. Un uomo di 48 anni, , di Campiglione di Fermo in sella allo scooter ha perso ildel mezzo ed è finito fuoristrada. Si tratta di una strada di campagna adibita allo sfogo del traffico. Un lungo rettilineo percorso da molti automobilisti per evitare il traffico sia dalla ...Secondo una prima ricostruzione, il 45enne era alla guida di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ildel mezzo e si è ribaltato sull'asfalto. Ad allertare i ...Incidente mortale a Porto Sant'Elipidio sulla strada Lungotenna. Un uomo di 48 anni, Davide Pallotti, di Campiglione di Fermo in sella allo scooter ha perso il controllo del ...Lascia moglie e due figli l’uomo di 45 anni deceduto ad Altomonte. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne era alla guida di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il cont ...