**Musica: quadro di David Bowie finito in discarica venduto per oltre 100mila dollari** (Di sabato 26 giugno 2021) Toronto, 26 giu. - (Adnkronos) - Una tela dipinta dalla popstar inglese David Bowie (1947-2016), che è stata ritrovata di recente in una discarica in Canada, è stata battuta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 73.000 euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto. La provenienza del dipinto, intitolato "DHead XLVI", è stata ulteriormente autenticata da Andy Peters, collezionista di autografi di Bowie dal 1978. Secondo la casa d'aste il dipinto è stato scoperto da una donna, che intende rimanere anonima, in un centro di raccolta di cose usate fuori dalla discarica municipale di Machar, a circa 300 km a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Toronto, 26 giu. - (Adnkronos) - Una tela dipinta dalla popstar inglese(1947-2016), che è stata ritrovata di recente in unain Canada, è stata battuta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 73.000 euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto. La provenienza del dipinto, intitolato "DHead XLVI", è stata ulteriormente autenticata da Andy Peters, collezionista di autografi didal 1978. Secondo la casa d'aste il dipinto è stato scoperto da una donna, che intende rimanere anonima, in un centro di raccolta di cose usate fuori dallamunicipale di Machar, a circa 300 km a ...

