Motomondiale | Gp Olanda | pole record per Vinales | terzo Bagnaia e Rossi 12esimo

(Di sabato 26 giugno 2021) Assen, 26 giu. (Adnkronos) - Maverickin sella alla sua Yamaha conquista laad Assen dove domani si corre il Gp d', firmando anche il nuovodella pista, 1'31''814. Secondo posto per il leader del mondiale di MotoGp e compagno di squadra di, Fabio Quartararo davanti alla Ducati di. Valentinodopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, partirà dalla 12esima posizione. Dalla 20esima posizione partirà invece Marc Marquez, alla sua peggior prestazione in qualifica nella classe regina.

