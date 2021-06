Milano: Sala, 'indecisione su candidato perché destra è divisa' (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Il candidato del centrodestra per Milano "arriverà" e "sono convinto che sarà un confronto importante perché la città è un crocevia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano, spiegando però che i motivi di questa indecisione derivano dalle divisioni interne al centrodestra. "Sentivo Salvini dire che la città è ferma perché non c'è una sinistra unita ed ero sbigottito. Mi sembra il contrario: credo - afferma - che parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021), 26 giu. (Adnkronos) - Ildel centroper"arriverà" e "sono convinto che sarà un confronto importantela città è un crocevia". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine di un evento a, spiegando però che i motivi di questaderivano dalle divisioni interne al centro. "Sentivo Salvini dire che la città è fermanon c'è una sinistra unita ed ero sbigottito. Mi sembra il contrario: credo - afferma - che parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala Giornalismo, i vincitori del Premio Vergani Carmine Guarino Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Coop Lombardia, sponsor principali della manifestazione, hanno consegnato il 'Premio Social' a Nico Acampora, patron di PizzAut. 'La migliore ...

Feltri: "Sindaco Milano? Non saprei amministrare condominio" ... figuriamoci un po' Milano". Vittorio Feltri, 78 anni, si tira fuori dalla lista di possibili candidati sindaco del centrodestra per sfidare Giuseppe Sala. In un'intervista al Corriere della sera, ...

Milano: Sala, io in svantaggio? Salvini sa cose che non so - Ultima Ora Agenzia ANSA Chiara Ammendola A dirlo è Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova che dopo le parole dei sindaci di Milano e Bergamo, Sala e Gori, ha spiegato: “Durante l’emergenza in ...

Milano: Sala, ‘indecisione su candidato perché destra è divisa’ Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Il candidato del centrodestra per Milano “arriverà” e “sono convinto che sarà un confronto importante perché la città è un crocevia”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Gi ...

