Italia-Austria: si va ai supplementari, 0-0 dopo 90' AGI - Aggiornato alle 21,55 L'Italia cala di intensità e nel secondo tempo soffre la prestanza fisica degli avversari, capaci anche di andare in gol con Arnautovic, rete annullata dal Var. Azzurri più lenti e prevedibili rispetto al primo tempo, Austriaci più in forze e capaci di contenere bene gli avversari e ripartire in contropiede. I Tempi regolamentari finiscono dopo 5 minuti di recupero. Si va ai supplementari. Primo tempo, palo di Immobile. Ma è 0-0 Alla fine del primo tempo di gara Italia e Austria sono sullo 0-0. L'arbitro ha consesso un minuto di recupero. L'ultima azione ...

