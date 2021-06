Inghilterra Germania, Gnabry: «Quando gioco a Londra il risultato è sempre positivo…» (Di sabato 26 giugno 2021) L’attaccante della Germania Serge Gnabry ha parlato in vista della partita contro l’Inghilterra Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco e della Germania, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Wembley contro l’Inghilterra. «Ogni volta che ho giocato a Londra, il risultato mi ha sorriso. Abbiamo grande rispetto per l’Inghilterra, indipendentemente da ciò che i media riferiscono. Ci concentriamo sulla partita, vogliamo fare una prestazione come quella fatta contro il Portogallo e battere gli inglesi». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) L’attaccante dellaSergeha parlato in vista della partita contro l’Serge, attaccante del Bayern Monaco e della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Wembley contro l’. «Ogni volta che ho giocato a, ilmi ha sorriso. Abbiamo grande rispetto per l’, indipendentemente da ciò che i media riferiscono. Ci concentriamo sulla partita, vogliamo fare una prestazione come quella fatta contro il Portogallo e battere gli inglesi». L'articolo proviene ...

