Il Pride di Roma è un appuntamento politico (Di sabato 26 giugno 2021) Mai come questo pomeriggio il Pride organizzato a Roma dal circolo Mario Mieli assumerà una forte connotazione politica. Il ddl Zan, le ingerenze vaticane, la lettera di 17 paesi membri all'Ungheria di Viktor Orban che ha approvato una legge per vietare la rappresentazione dell'omosessualità ai più giovani, rendono le battaglie della comunità Lbtq quanto mai attuali. C'è tanta carne al fuoco. E a Roma dove sotto il sole cocente sfileranno, secondo le stime almeno 4mila persone, tra qualche mese si vota. E a sinistra ci sono ben tre candidati. Non si può certo mancare. E infatti Roberto Gualtieri e Carlo Calenda non mancheranno. A costo di ...

