Green Pass: come funziona per chi ha avuto il Covid (Di sabato 26 giugno 2021) Dal primo luglio entra in vigore il Green pass europeo. Servirà per tornare a viaggiare senza subire imposizioni ulteriori in termini di test e quarantene, anche se a ben vedere i paesi potranno decidere se accettare quello emesso a 15 giorni dalla prima dose di vaccino (come accade in Italia) o pretendere i 15 giorni dopo la seconda. In Italia è il Certificato verde, perfettamente integrato al sistema europeo pur con quelle differenze che occorrerà tenere presente in caso di trasferte, è già scaricabile: i cittadini stanno ricevendo i codici necessari, via e-mail o sms, per scaricare il QR Code. Chi non riesce a scaricarlo dovrebbe essere in grado a breve. Sull'app IO, invece, non occorre fare nulla: la notifica arriva in automatico una volta effettuato l'accesso con l'identità digitale Spid.

