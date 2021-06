Gelato cremoso alla Nutella con ingrediente segreto: nessuno ve l’aveva insegnato (Di sabato 26 giugno 2021) Bastano due semplici elementi per un Gelato strepitoso, ideale non solo nella stagione estiva: uno è la Nutella e l’altro… un ingrediente segreto Un trucco geniale per un dolce speciale. Il Gelato cremoso alla Nutella non contiene uova, latte, additivi e polveri, ma solo un ingrediente segreto e sorprendente. Parliamo delle banane, un’alternativa fantastica. Ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 giugno 2021) Bastano due semplici elementi per unstrepitoso, ideale non solo nella stagione estiva: uno è lae l’altro… unUn trucco geniale per un dolce speciale. Ilnon contiene uova, latte, additivi e polveri, ma solo une sorprendente. Parliamo delle banane, un’alternativa fantastica. Ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

