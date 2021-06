Fede, speranza, identità: i cattolici e la sfida mondialista (Di sabato 26 giugno 2021) Un prezioso antidoto allo stupidario cattolico ultimamente propalato a piene mani anche dalle gerarchie ecclesiastiche: è questo il libro cattolici e identitari di Julien Langella, edito da Passaggio al Bosco. L’autore, 34enne attivista identitario francese, chiarisce nell’introduzione il duplice scopo, pedagogico e militante, del volume: dimostrare che «carità cristiana e lotta identitaria non si oppongono in nulla», e fornire armi intellettuali per un’élite votata alla riconquista. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2021 Ecumene e patriottismo Lo stato dell’arte, infatti, non è incoraggiante: «Scristianizzazione e grande ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Un prezioso antidoto allo stupidario cattolico ultimamente propalato a piene mani anche dalle gerarchie ecclesiastiche: è questo il libroe identitari di Julien Langella, edito da Passaggio al Bosco. L’autore, 34enne attivista identitario francese, chiarisce nell’introduzione il duplice scopo, pedagogico e militante, del volume: dimostrare che «carità cristiana e lotta identitaria non si oppongono in nulla», e fornire armi intellettuali per un’élite votata alla riconquista. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2021 Ecumene e patriottismo Lo stato dell’arte, infatti, non è incoraggiante: «Scristianizzazione e grande ...

