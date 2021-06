F.1 GP Stiria, pole di Verstappen poi Hamilton. Attesa pioggia per domani (Di sabato 26 giugno 2021) Nel GP di Formula 1 di Stiria pole position del pilota della Red Bull Max Verstappen. A Zeltweg l’olandese ancora il più veloce nelle qualifiche mentre Bottas è arrivato dietro ma partirà tre posizioni dietro per una penalità. Hamilton... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 giugno 2021) Nel GP di Formula 1 diposition del pilota della Red Bull Max. A Zeltweg l’olandese ancora il più veloce nelle qualifiche mentre Bottas è arrivato dietro ma partirà tre posizioni dietro per una penalità....

