Ex ilva: cassa integrazione, a Genova tensione fra manifestanti e forze dell’ordine Siderurgico di Taranto: riguarderà circa quattromila lavoratori (Di sabato 26 giugno 2021) Lunedì scatterà la cassa integrazione per i 981 dipendenti dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori, al terzo giorno sciopero, hanno manifestato davanti ai palazzi istituzionali di Genova e la protesta è sfociata in tensione con le forze dell’ordine, in più momenti, anche con contatto fisico e contusioni. A Taranto i lavoratori del Siderurgico destinati alla cassa integrazione saranno circa quattromila. Il ministro dello Sviluppo economico, dopo la ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) Lunedì scatterà laper i 981 dipendenti dello stabilimento di Cornigliano. I, al terzo giorno sciopero, hanno manifestato davanti ai palazzi istituzionali die la protesta è sfociata incon le, in più momenti, anche con contatto fisico e contusioni. Adeldestinati allasaranno. Il ministro dello Sviluppo economico, dopo la ...

Advertising

RaiNews : Terza giornata di sciopero dei lavoratori ex #Ilva di #Genova contro la procedura di cassa integrazione ordinaria a… - marino29b : RT @Antiogu60: #IFurbettidellaCassaIntegrazione Genova, tensione tra polizia e lavoratori ex Ilva. Gli operai: 'Mercato c'è, ma ci mettono… - NoiNotizie : Ex ilva: cassa integrazione, a #Genova scontri fra manifestanti e forze dell'ordine. Siderurgico di #Taranto: rigua… - Antiogu60 : #IFurbettidellaCassaIntegrazione Genova, tensione tra polizia e lavoratori ex Ilva. Gli operai: 'Mercato c'è, ma ci… - RadioGoldAl : Ex Ilva, Fornaro (LeU): 'Sospendere richiesta cassa integrazione ordinaria' -