Da Roma a Milano è la giornata del Pride In migliaia per il ddl Zan

"Il Vaticano ha fatto una operazione di marketing involontaria a nostro favore, grazie grande Stato Vaticano!", ironizza Imma Battaglia, storica attivista Lgbt, al Roma Pride con altri migliaia per dare una spinta popolare al disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. che ha provocato la dura posizione della Chiesa. Da Milano alla capitale, passando per Ancona, L'Aquila, Faenza (Ravenna) e Martina Franca (Taranto), la tradizionale parata per i diritti degli omosessuali è tornata dopo l'impossibilità da Covi dell'anno scorso e si è innestata nel dibattito politico che lacera la maggioranza Draghi. "Dialogare anche con la ...

