“Come un uomo” | il nuovo singolo di Luisa Corna VIDEO

Luisa Corna – Ph. By R Geiling

Il brano, disponibile dal 23 giugno fa parte dell'album "Le cose vere" ora disponibile anche nel formato cd

È finalmente su Youtube il VIDEO di "Come un uomo" (NAR International), il nuovo singolo di Luisa Corna, brano che invita chi l'ascolta a riprendere coscienza di sé stessi e delle proprie particolarità, per trovare il proprio Universo e tornare ad essere più sociale e meno "social", che Luisa ha scritto con Riccardo Brizi, tratto dal suo album "Le cose vere", adesso disponibile anche in formato cd.

