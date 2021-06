Cerimonia conclusiva del Premio Tagliafierro con i vincitori per poesia e arte (Di sabato 26 giugno 2021) Sabato 26 giugno 2021 saranno svelati i vincitori del Premio Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”, durante la Cerimonia fissata per le 19,00 presso il Comune. L’appuntamento, che sarà in diretta sulla pagina facebook Premio Tagliafierro, avrà ospiti Monica Sarnelli, raffinata interprete della canzone napoletana la cui voce intona la sigla di Un Posto Al Sole, serie nella quale recita Giuseppe Pisacane, originario del territorio costiero. Con loro l’art director cinematografico Andrea Recussi. Modera il giornalista Alfonso Bottone. La premiazione sarà una nuova occasione per riflettere ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) Sabato 26 giugno 2021 saranno svelati idelCittà di Tramonti “Pietro”, durante lafissata per le 19,00 presso il Comune. L’appuntamento, che sarà in diretta sulla pagina facebook, avrà ospiti Monica Sarnelli, raffinata interprete della canzone napoletana la cui voce intona la sigla di Un Posto Al Sole, serie nella quale recita Giuseppe Pisacane, originario del territorio costiero. Con loro l’art director cinematografico Andrea Recussi. Modera il giornalista Alfonso Bottone. La premiazione sarà una nuova occasione per riflettere ...

